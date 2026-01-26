SEGRE

El PP denuncia un campament il·legal al Camí Vell d’Albatàrrec, a Lleida

Localitzat una nau de grans dimensions, abandonada des de fa temps

Restes d’escombraries en una nau abandonada. - PP

Redacció

El grup municipal del PP a la Paeria de Lleida ha denunciat la detecció d’un nou campament al Camí Vell d’Albatàrrec, en el qual, va assenyalar, s’ha localitzat una nau de grans dimensions, abandonada des de fa temps, amb presència de persones sense sostre. La portaveu popular, Anna Florista, va advertir que “no estem davant d’un fet aïllat ni puntual”. En aquest sentit, va recordar que ja van denunciar altres campaments a l’avinguda Tarradellas.

