PARTITS
El PP denuncia un campament il·legal al Camí Vell d’Albatàrrec, a Lleida
Localitzat una nau de grans dimensions, abandonada des de fa temps
El grup municipal del PP a la Paeria de Lleida ha denunciat la detecció d’un nou campament al Camí Vell d’Albatàrrec, en el qual, va assenyalar, s’ha localitzat una nau de grans dimensions, abandonada des de fa temps, amb presència de persones sense sostre. La portaveu popular, Anna Florista, va advertir que “no estem davant d’un fet aïllat ni puntual”. En aquest sentit, va recordar que ja van denunciar altres campaments a l’avinguda Tarradellas.