INFRAESTRUCTURES
Així és el projecte constructiu per evitar la inundabilitat del barri de Cappont de Lleida: comportes més grans i un nou mur
El “recreixement” és una de les actuacions previstes en el projecte. A més d’adequar el mur de Grenyana i recuperar un camí per als vianants ara impracticable
El projecte constructiu de les actuacions de protecció davant avingudes del marge esquerre del riu Segre, que la Paeria va adjudicar a SPESA Ingeniería S.A. i que està en procés d’avaluació ambiental, inclou “el recreixement i adequació” de les sis comportes del canal de Seròs amb l’objectiu d’augmentar la protecció davant episodis d’avinguda i inundacions.
El document detalla que “les comportes tenen unes dimensions aproximades de quatre metres d’ample i la seua modificació permetrà elevar la làmina d’aigua controlada i augmentar la capacitat de contenció i gestió hidràulica en situacions d’avingudes”.
Actuacions
Per això, es desmuntaran les sis comportes utilitzant “mitjans d’elevació adequats” i minimitzant les interferències amb el funcionament del canal. Seran traslladades a un taller especialitzat, on s’efectuaran els treballs de “recreixement estructural”, que consistiran en la incorporació de nous elements metàl·lics i reforços, així com l’adaptació dels sistemes de tancament i estanquitat”. Després es reinstal·laran al seu emplaçament i se’n verificarà el funcionament. Una altra de les obres per evitar la inundabilitat de Cappont és l’adequació del mur existent al camí de Grenyana, que té una longitud de 519 metres. Està previst retirar la barrera de seguretat actual i demolir la vorera existent, per construir-ne una altra de transitable amb una amplada d’1,30 metres, així com instal·lar una tanca de separació respecte del vial i una barana de fusta estil texà.
Així mateix, a la zona de les comportes de l’origen del canal de Seròs s’executarà un segon tram de mur de 83 metres, amb una vorera transitable i mur de banqueta. També es plantaran desenes d’arbustos. A més, s’adequarà un camí de la Séquia dels Canals al sud del camí de Grenyana, que actualment es troba impracticable per l’abundant vegetació.
Aquesta actuació té per objectiu evitar l’entrada de cabals a través de la clamor dels canals cap al sud, a més de crear un passeig en un entorn naturalitzat. En total, es restauraran 145 metres de camí.
Les claus
Nou mur. A la zona de les comportes es preveu executar un segon tram de mur de 83 metres.
Nou camí per als vianants. Inclou també recuperar un camí per als vianants ara impracticable per l’abundant vegetació, que té també per objectiu evitar l’entrada de cabals a través de la clamor.
Comportes. Preveu el recreixement i adequació de sis comportes metàl ·liques d’acer, instal·lades a l’origen del canal de Seròs, amb l’objectiu d’augmentar la protecció davant episodis d’avinguda i inundacions. Les comportes tenen unes dimensions aproximades de quatre metres d’ample i la seua modificació permetrà elevar la làmina d’aigua controlada i augmentar la capacitat de contenció i gestió hidràulica en situacions d’avingudes.
Rebaixar la canalització. A part del que indica el projecte, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar que preveu rebaixar la canalització.
Desencallar obres. Les obres que han d’evitar la inundabilitat de Cappont hauran de permetre desencallar altres projectes llargament reivindicats, com ara l’institut del barri.