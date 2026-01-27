Aprofiten l'Avant gratuït des de Lleida per fer turisme a Barcelona: "porto aigua i embotit a la motxilla per si ens quedem penjats"
Renfe va anunciar diumenge la gratuïtat d'alguns trens durant un mes, mentre continuen les restriccions al servei de Rodalies
El servei ferroviari a l'estació de Lleida-Pirineus continua lluny de la normalitat, amb retards i incerteses que afecten els usuaris. Aquest dimarts, el primer tren Avant gratuït de reforç, anunciat per Renfe el passat diumenge, ha sortit amb un retard de 15 minuts des de Lleida. Aquest servei, destinat a pal·liar les incidències, ha estat aprofitat per viatgers com Carlos Sancho, un veí de Saragossa, qui ha confessat que el seu objectiu és fer turisme a Barcelona gràcies a la gratuïtat del trajecte.
Mentre els trens Avant regulars de les 7.05 i les 8.10 hores entre Lleida i Barcelona han respectat els seus horaris, el tren Avant gratuït de reforç de les 7.25 hores ha acumulat un retard de 15 minuts, sortint finalment de Lleida a les 7.40 hores d'aquest dimarts. Aquesta connexió ha transportat una seixantena de viatgers, una xifra superior a la vintena registrada dilluns. Sancho ha explicat que ha viatjat fins a Lleida en cotxe per beneficiar-se'n: «Soc aficionat a viatjar i aprofitaré els trens gratuïts a Catalunya per fer turisme a Barcelona. Vinc a l'aventura, porto aigua i embotit a la motxilla per si ens quedem penjats».
Incidències persistents en Rodalies i Regionals
Les línies de Rodalies i Regionals han continuat operant amb irregularitats significatives durant el matí. A primera hora, un tren de l'R13 amb origen a Vinaixa va arribar amb un retard d'uns deu minuts, tot i que va poder sortir puntualment a les 8.08 hores. No obstant això, la situació va ser més crítica per a la línia RL3 entre Lleida i Cervera, ja que el tren programat per a les 8.03 hores no va arribar. Això va obligar els passatgers, en menor nombre de l'habitual, a esperar fins a les 8.50 hores per poder viatjar.
Lleida
Acn / Redacció
Queixes dels usuaris per la manca d'informació
La manca d'informació i els retards han generat malestar entre els usuaris. Daniel, un dels afectats pel servei de la RL3, tenia una cita a l'oficina del SEPE de Tàrrega a les deu del matí i expressava la seva preocupació per no arribar a temps. «El tren triga molt i ningú no ens diu res. Espero que ens diguin alguna cosa», va manifestar. Una altra viatgera, Sofia Fernández, va lamentar que el tren de Cervera previst a les 6.51 hores d'aquest dimarts hagués sortit 40 minuts més tard del previst, evidenciant la frustració generalitzada per les demores.
Detall de les línies afectades i alternatives
És important recordar que la línia RL3 manté el seu recorregut habitual entre Lleida i Cervera. En canvi, la RL4, que connecta Lleida amb Terrassa, realitza el tram entre Cervera i Manresa per carretera, a causa de les obres o incidències. Pel que fa a l'R13 de Rodalies, el servei ferroviari es limita al trajecte entre Lleida i Vinaixa, mentre que la resta del recorregut fins a Reus es cobreix amb transport per carretera. Cal destacar que els trens de la línia Lleida-la Pobla de Segur, operats per FGC, funcionen amb total normalitat, oferint una alternativa estable als usuaris.