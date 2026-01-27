TRÀNSIT
L’asfaltatge de Príncep de Viana causa llargues cues
Les obres d’asfaltatge de Príncep de Viana per renovar el tram afectat per la construcció de la nova estació d’autobusos van provocar llargues cues de vehicles en les hores punta, malgrat que agents de la Guàrdia Urbana regulaven el trànsit. Per exemple, cap a les 13.30 els conductors van tardar més d’un quart d’hora a creuar el pont de Príncep de Viana des de Cappont i arribar fins a l’encreuament amb Prat de la Riba. I és que només hi havia un carril lliure per sentit. Avui està previst pintar la senyalització horitzontal.
Paral·lelament, ahir també hi va haver restriccions al tram de Prat de la Riba en el qual s’estan executant les obres del nou carril bici, entre la rotonda del Barris Nord i l’encreuament amb Príncep de Viana. Només estava operatiu un carril per sentit, amb les consegüents cues de vehicles. Aquesta actuació es prolongarà fins dijous a la matinada.