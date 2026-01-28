ORGANISMES
Aval de l’economista Antón Costas al Consell Econòmic i Social
L’economista Antón Costas va pronunciar ahir una ponència a la reunió del Consell Econòmic i Social, en la qual va avalar aquest organisme com a espai de diàleg i consens sobre el futur de Lleida.
Al consell es va presentar l’esborrany de l’Agenda Estratègica de Lleida 2050, el document que ha de marcar els consensos de la ciutat pel que fa a matèria econòmica i social dels propers anys i que incorporarà un nou apartat que estarà dedicat a les persones.