Científics de Lleida publiquen un estudi que assegura que es poden aprofitar els residus de carxofa i safranòria per fer prebiòtics
La investigació, publicada en una revista científica internacional, argumenta que l'alta quantitat de fibra d'aquests residus afavoreixen la microbiota intestinal
Els concentrats de fibra dietètica derivats de la carxofa i la safranòria tenen un alt potencial com a prebiòtics perquè milloren la microbiota intestinal afavorint així el domini de bacteris que fermenten la fibra i augmenten els àcids grassos de cadena curta, claus per a la salut del còlon. Això permetria reaprofitar residus de la indústria d’extracció de sucs com a ingredients funcionals.
Així ho conclou una investigació de la Universitat de Lleida, Agrotecnio i l’IRBLleida publicada a la revista Food Hydrocolloids for Health. S’emmarca dins del projecte Disseny d’aliments funcionals que contenen ingredients actius amb potencials propietats antiobesitat, liderat per la professora de Medicina Gemma Bellí i la investigadora d’Agrònoms Olga Martín-Belloso. També hi van participar Isabel Odriozola-Serrano i Gemma Oms-Olius.
L’estudi va avaluar concentrats de fibra dietètica obtinguts de la polpa i pell sobrants de l’extracció de sucs de carxofa, safranòria, cogombre i pebrot roig facilitats per Indulleida. Va mesurar l’impacte en la composició de la microbiota intestinal i la producció d’àcids grassos durant 48 hores en un model de digestió in vitro.
Els resultats indiquen que les fibres de carxofa i safranòria estimulen bacteris que són beneficiosos com els Lactobacillus i Bifidobacterium. El primer genera més àcid butíric, que és essencial com a font d’energia per a les cèl·lules del còlon i també per la integritat de la barrera epitelial, amb efectes antiinflamatoris. Les fermentacions de cogombre, pebrot roig i safranòria aconsegueixen més àcid acètic, que regula la sacietat i el pes, l’activitat antimicrobiana i la inducció de la mort programada en cèl·lules canceroses. Amb la fibra del pebrot i cogombre s’observa un augment de l’àcid propiònic que també es relaciona amb la sacietat. L’equip planteja futurs estudis en viu.