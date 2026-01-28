MOBILITAT
El col·lapse de Rodalies dispara un 20% l’ús del cotxe compartit a Lleida
El ‘carpooling’ entre la capital del Segrià i Barcelona va créixer un 11% l’any passat
La crisi ferroviària que assola gairebé tot Catalunya des del 20 de gener ha obligat milers de lleidatans a buscar alternatives de transport factibles i a preu raonable per arribar als seus llocs de treball o allà on estudien. Gràcies a aquesta crisi, molts d’ells han descobert l’ús compartit del cotxe a través de plataformes d’internet.
La crisi ferroviària que es va desfermar a Catalunya el passat 20 de gener va provocar el tancament total de la xarxa durant diversos dies durant la setmana passada, i amenaça d’allargar-se mentre Adif comprova l’estat de la infraestructura. El col·lapse ha trastocat la rutina de milers de lleidatans, que han vist com el tren deixava de ser una opció per arribar a casa, a la feina o allà on estudiïn. Davant de la possibilitat real de quedar-se tirats, molts viatgers es van veure obligats a utilitzar alternatives com l’autobús o els trens d’alta velocitat, però cada vegada són més els veïns de tota la província de Lleida els que opten pel carpooling o cotxe compartit. Es tracta d’una modalitat de transport que serveix perquè un particular ofereixi el seu vehicle a través de plataformes d’internet per fer un determinat trajecte. Els interessats contacten amb el conductor i, després d’acordar un preu, es troben en un punt de recollida per viatjar junts cap a una destinació compartida.
De fet, només entre dimecres passat, 21, i el diumenge 25 de gener, la plataforma de carpooling BlaBlaCar va registrar un augment del 20% d’activitat entre les províncies de Lleida i Barcelona, en comparació amb els mateixos dies de la setmana anterior, segons va informar SEGRE la mateixa companyia, que va arrancar la seua activitat a Espanya el 2010 i ja compta amb un milió i mig d’usuaris únics. Segons les mateixes fonts, l’eix que connecta la capital del Segrià, Tàrrega i Barcelona és una de les tres rutes amb més demanda, i el 2025 va créixer un 11% respecte a l’any anterior.
Aquest creixement, segons BlaBlacar, es deu a la seua tecnologia de connexió, que ja cobreix el 95% de Catalunya. La seua aplicació suggereix al conductor parades intermèdies entre l’origen i la destinació dels trajectes sense gairebé desviació, desbloquejant possibilitats de connexió per a usuaris de municipis petits i mitjans. A l’eix Lleida-Tàrrega-Barcelona, per exemple, això permet recollir persones de pobles propers a Mollerussa, Cervera o Igualada.
Diferències de preu
Un altre dels punts forts del cotxe compartit és l’estalvi. Segons BlaBlaCar, els conductors de Lleida guanyen uns 11 euros per cada usuari amb qui comparteixen el seu vehicle, la qual cosa en molts casos serveix per al combustible. Quant als viatgers, l’estalvi també és notori si es compara amb els 30 euros que costa un bitllet d’Avant entre Lleida i Barcelona.