MOBILITAT
Els retards segueixen a Rodalies i arriben a més de 2 hores en els AVE
La durada del viatge d’alguns trens entre Madrid i Lleida dobla el temps fixat. Les línies de Manresa i de la costa segueixen amb transbords amb autocar
El servei de Rodalies va funcionar ahir amb relativa normalitat però amb demores i amb transbords amb autobús a les línies que uneixen Lleida amb Barcelona a través de la costa i de Manresa. A més, les demores als trens d’alta velocitat van en augment.
Les limitacions de velocitat que Adif va imposar en diversos punts del corredor Madrid-Lleida-Barcelona i el fet que molts maquinistes circulin a molta menys velocitat de la permesa són les principals causes d’aquests retards, que van ser des dels 30 minuts fins a més de dos hores en alguns combois.
Prova d’això és que l’AVE procedent de Madrid que havia de parar a Lleida a les 9.37 hores encara no havia arribat a l’estació passats dos quarts d’onze, mentre que el que feia el mateix recorregut i que tenia programada la parada a Ponent a les 14.29 estava previst que arribés a les 16.47 hores, doblant el temps fixat per al viatge.
Alta velocitat a part, a Lleida ciutat els Rodalies van circular sense incidències tret de l’RL3 de les 8.00, que no va poder sortir i els viatgers van haver d’esperar al següent comboi que va sortir rumb a Cervera cap a les 9.00. Tant l’RL3 com l’RL4 van funcionar amb certa normalitat malgrat les demores, que es van atribuir al fet que part del recorregut s’ha de realitzar per carretera des de dilluns.
A tall d’exemple, el tren procedent de Terrassa que havia d’arribar a Tàrrega a les 7.01 hores ho va fer finalment a les 7.45 h, amb 45 minuts de retard, ja que part del trajecte anterior es va cobrir amb autobús. Aquesta incidència també va afectar el tren que havia de sortir de Tàrrega a les 7.46 hores amb destinació a Lleida –procedent de Cervera–, que va acabar arribant a l’estació a les 8.03 hores.
Els usuaris continuaven ahir resignats, malgrat que van recuperar la confiança en el tren perquè, a pesar dels retards, van reconèixer que continua sent un mitjà de transport còmode. Tanmateix, a primera hora a l’estació de Tàrrega es notaven els nervis entre els estudiants, tement arribar tard un dia més a classe, o entre passatgers com una dona que havia de cuidar la seua neta a Lleida i que, al demorar-se, va fer que el seu fill arribés tard a la feina.
Per la seua part, l’estació de tren de Cervera presentava poca afluència d’usuaris a primera hora del matí i fins i tot alguns que utilitzen Rodalies diàriament van optar de nou per recórrer als autobusos de línia.
El tren de l’RL4 que anava en direcció Manresa i Terrassa de les 9.35 va arribar deu minuts tard. Aquells passatgers que havien de fer el transbord a l’autobús per seguir el trajecte per carretera es van trobar amb un problema d’última hora: l’autobús no havia arribat i el personal de l’estació no va poder dir-los a quina hora ho faria, havent d’esperar-se a l’estació de tren.
“Ja vam alertar del mal estat de la via a l’Espluga de Francolí”
La plataforma Usuaris Avant Catalunya va assegurar ahir que la ruptura de la via d’alta velocitat detectada ahir per Adif a l’Espluga de Francolí que dilluns va obligar a reduir a 80 quilòmetres per hora la velocitat màxima està en “un tram del qual fa temps que alertem de vibracions anòmales i possibles deficiències estructurals”. Destaquen que els fets “demostren que les inspeccions no són suficients”, per la qual cosa va exigir al Govern aclarir les causes d’aquesta ruptura i una revisió integral de la via. En relació amb els nous trens Avant entre Lleida i Barcelona, la plataforma va demanar que aquests “no causin retards als serveis actuals” i substituir els combois per d’altres amb més capacitat. L’entitat va recordar que han convocat amb altres plataformes una manifestació el 7 de febrer a les 17.00 hores a la plaça Sant Jaume Barcelona per protestar per les deficiències del servei ferroviari català.