SEGRE
última hora

S'ensorra una casa a Vilanova de Bellpuig amb quatre persones afectades, dos d'elles ferides greus

SERVEIS

Nou subministrament d’aigua als blocs Gaspar de Portolà

La Paeria els connecta a la xarxa de la ciutat i anul·la el dipòsit actual. Impulsarà que els veïns individualitzin els comptadors

Les edils Iglesias, Freixanet i Juanjo Falcó van visitar ahir les obres, amb final previst al març. - JORDI ECHEVARRIA

Les edils Iglesias, Freixanet i Juanjo Falcó van visitar ahir les obres, amb final previst al març. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per
Marc Carbonell
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Paeria està duent a terme obres per connectar els blocs Gaspar de Portolà de la Mariola a la xarxa d’aigua potable, deixant sense ús així el dipòsit privat des del qual actualment es bomba l’aigua cap als pisos. Es tracta d’una de les actuacions incloses en el pacte de l’aigua reeditat l’any passat entre el govern municipal (PSC) i ERC, mitjançant el qual van acordar apujar un 3,13% les tarifes de l’aigua i del clavegueram a canvi d’inversions a la xarxa hidràulica i l’ampliació del fons social de l’aigua per evitar talls de subministrament a famílies vulnerables.

La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va afirmar que els treballs de Gaspar de Portolà solucionaran una “anomalia” i els pisos “tindran una aigua de molta més qualitat”. També va explicar que “els seus comptadors són col·lectius i és molt difícil saber qui paga i qui no, eren comunitats amb deutes importants”. Així, va indicar que “el pròxim pas serà individualitzar els comptadors”, una cosa que la Paeria impulsarà i facilitarà amb plans de pagament, però hauran d’aprovar i costejar els veïns. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va celebrar que “aquestes inversions es poden fer perquè hi ha un contracte vigent fins al 2037”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking