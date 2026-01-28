SERVEIS
Nou subministrament d’aigua als blocs Gaspar de Portolà
La Paeria els connecta a la xarxa de la ciutat i anul·la el dipòsit actual. Impulsarà que els veïns individualitzin els comptadors
La Paeria està duent a terme obres per connectar els blocs Gaspar de Portolà de la Mariola a la xarxa d’aigua potable, deixant sense ús així el dipòsit privat des del qual actualment es bomba l’aigua cap als pisos. Es tracta d’una de les actuacions incloses en el pacte de l’aigua reeditat l’any passat entre el govern municipal (PSC) i ERC, mitjançant el qual van acordar apujar un 3,13% les tarifes de l’aigua i del clavegueram a canvi d’inversions a la xarxa hidràulica i l’ampliació del fons social de l’aigua per evitar talls de subministrament a famílies vulnerables.
La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va afirmar que els treballs de Gaspar de Portolà solucionaran una “anomalia” i els pisos “tindran una aigua de molta més qualitat”. També va explicar que “els seus comptadors són col·lectius i és molt difícil saber qui paga i qui no, eren comunitats amb deutes importants”. Així, va indicar que “el pròxim pas serà individualitzar els comptadors”, una cosa que la Paeria impulsarà i facilitarà amb plans de pagament, però hauran d’aprovar i costejar els veïns. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va celebrar que “aquestes inversions es poden fer perquè hi ha un contracte vigent fins al 2037”.