EQUIPAMENTS
Larrosa assegura que l’estació d’autobusos s’estrenarà al març
L’alcalde prepara canvis en el seu gabinet a partir del febrer
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir a UA1 que “al març es posarà en marxa” la nova estació d’autobusos que la Generalitat construeix als Docs i l’entorn de l’antiga farinera La Meta, i va afegir que llavors “podrem començar a treballar directament amb els usos que ha de tenir el parador”, l’antiga estació del carrer Saracíbar. Va assegurar que “aviat traurem el concurs per al projecte arquitectònic” d’aquest immoble, en el qual l’ajuntament vol “encaixar” diferents usos que siguin “compatibles”, d’entre les propostes generades en el procés participatiu. “Els tècnics estan agrupant els usos compatibles perquè els equips de disseny el tinguin present”, va detallar. “La clau és que sigui un espai de proximitat, molt dinàmic, viu, que sigui compatible amb l’ús residencial, perquè a dalt viuen persones”, va argumentar.
Així mateix, espera que amb la inversió anunciada per a Rodalies es puguin millorar freqüències en les línies de Lleida i confia en un acord amb el Govern d’Aragó per a la de Montsó. Respecte a la iniciativa de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura de crear un tramvia a Lleida, creu que “és una inversió molt cara i costosa de mantenir”. “No entra en el nostre imaginari posar-nos ara en aquest projecte perquè en tenim un altre, acabar el disseny de les noves línies de busos i el model”, va asseverar l’alcalde.
Per una altra banda, va recordar que el 3 de febrer anunciarà la seua nova estratègia per afrontar la resta del mandat. Segons ha pogut saber aquest diari, preveu canvis en el seu gabinet. Diverses fonts van indicar que tindria tancada la incorporació de Natàlia Lloreta, exdirectora de FiraTàrrega, mentre que l’actual cap de gabinet, Xavier Batalla, podria sortir.