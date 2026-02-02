Proposen la creació d'un "illa de la cultura" al centre de Lleida: escultures, museus i zona verda
Proposen “reformar els edificis vells per transformar-los en museus i, al centre, una zona verda amb escultures”
Més aparcaments dissuasius i més centres de dia per a la tercera edat, ludoteques i escoles bressol. Aquestes són les principals demandes que les associacions de veïns de Balàfia, la Bordeta i Ciutat Jardí han demanat incloure en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que està en procés d’elaboració. Les està començant a recopilar el govern municipal després que, fa mesos, demanés a la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) que fes una llista amb les millores que proposen per a cada barri. De les que ha rebut de moment, l’actuació més urgent està clara: més aparcaments.
Aparcaments i equipaments a part, hi ha altres demandes de les associacions veïnals. La de Balàfia reclama plantar arbres a l’avinguda Alcalde Porqueres entre les places Europa i França, la rambla de Corregidor Escofet i habilitar el Parc del Noguerola entre l’Arnau de Vilanova i les avingudes de Marimunt i Pinyana.
Per la seua banda, la de la Bordeta demana connectar el carrer Sícoris amb el de Palauet, habilitar un nou pont sobre el canal de Seròs o remodelar la plaça Sant Jordi.
Finalment, la de Ciutat Jardí és la que ha tingut més propostes a nivell de ciutat, ja que proposa habilitar una “illa de la cultura” que abasti la biblioteca pública, el Museu de Lleida i els convents de Santa Clara i Santa Teresa “reformant els edificis vells per transformar-los en museus i, al centre, una zona verda amb escultures”.
També advoca per replantejar la mobilitat entorn de la nova estació de busos i que “tota la rambla Ferran sigui un pàrquing soterrat, sense vehicles aparcats a la superfície”.