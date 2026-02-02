SEGRE

Proposen la creació d'un "illa de la cultura" al centre de Lleida: escultures, museus i zona verda

Proposen “reformar els edificis vells per transformar-los en museus i, al centre, una zona verda amb escultures”

Un barri de Lleida proposa la creació d'un

Un barri de Lleida proposa la creació d'un "illa de la cultura"

Santi Costa Domingo
Publicat per
S. COSTA D.

Creat:

Actualitzat:

Més aparcaments dissuasius i més centres de dia per a la tercera edat, ludoteques i escoles bressol. Aquestes són les principals demandes que les associacions de veïns de Balàfia, la Bordeta i Ciutat Jardí han demanat incloure en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que està en procés d’elaboració. Les està començant a recopilar el govern municipal després que, fa mesos, demanés a la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) que fes una llista amb les millores que proposen per a cada barri. De les que ha rebut de moment, l’actuació més urgent està clara: més aparcaments.

Aparcaments i equipaments a part, hi ha altres demandes de les associacions veïnals. La de Balàfia reclama plantar arbres a l’avinguda Alcalde Porqueres entre les places Europa i França, la rambla de Corregidor Escofet i habilitar el Parc del Noguerola entre l’Arnau de Vilanova i les avingudes de Marimunt i Pinyana. 

Per la seua banda, la de la Bordeta demana connectar el carrer Sícoris amb el de Palauet, habilitar un nou pont sobre el canal de Seròs o remodelar la plaça Sant Jordi. 

Finalment, la de Ciutat Jardí és la que ha tingut més propostes a nivell de ciutat, ja que proposa habilitar una “illa de la cultura” que abasti la biblioteca pública, el Museu de Lleida i els convents de Santa Clara i Santa Teresa “reformant els edificis vells per transformar-los en museus i, al centre, una zona verda amb escultures”. 

També advoca per replantejar la mobilitat entorn de la nova estació de busos i que “tota la rambla Ferran sigui un pàrquing soterrat, sense vehicles aparcats a la superfície”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking