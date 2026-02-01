PLANEJAMENT
Balàfia, Ciutat Jardí i la Bordeta demanen més aparcaments dissuasius i centres de dia
Són les principals demandes que les seues associacions de veïns han demanat incloure en el nou Pla d’Ordenació Urbana. Proposen habilitar pàrquings a les avingudes de Pinyana i del Pla d’Urgell
Més aparcaments dissuasius i més centres de dia per a la tercera edat, ludoteques i escoles bressol. Aquestes són les principals demandes que les associacions de veïns de Balàfia, la Bordeta i Ciutat Jardí han demanat incloure en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que està en procés d’elaboració. Les està començant a recopilar el govern municipal després que, fa mesos, demanés a la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) que fes una llista amb les millores que proposen per a cada barri. De les que ha rebut de moment, l’actuació més urgent està clara: més aparcaments.
“Veiem molt necessari adequar com més aviat millor possible un o diversos aparcaments dissuasius connectats amb autobús amb el centre urbà”, destaca l’associació de veïns de Balàfia, que proposa habilitar pàrquings “a l’avinguda Pinyana, al costat de l’escola Minerva, per on ja passa una línia de bus”.
Així mateix, des de Ciutat Jardí també reclamen “veritables aparcaments dissuasius als extrems dels barris d’entrada de la ciutat”, mentre que la Bordeta proposa habilitar-los en solars com “el que hi ha a l’encreuament del carrer Extremadura amb l’avinguda Pla d’Urgell, a l’avinguda Amposta, a la intersecció del carrer Palauet amb Torrelameu o a l’avinguda Víctor Torres”.
En aquest sentit, val a recordar que l’ajuntament està ultimant el Pla Aparca, amb el qual preveu habilitar diversos aparcaments dissuasius. Concretament, es preveu que n’hi hagi un al costat de l’església Montserrat, a Ciutat Jardí, així com altres per Rufea, Cappont, Pardinyes o Balàfia i que estiguin connectats amb el centre mitjançant busos urbans i interurbans.
L’altra gran demanda de Ciutat Jardí, Balàfia i la Bordeta són els equipaments comunitaris. L’associació d’aquest últim barri ha presentat una ambiciosa llista en la qual demanen una residència i un centre de dia per a la tercera edat, ampliar la llar d’infants municipal i habilitar un “equipament o sala multiusos com un ateneu cultural per a teatre, cine o actuacions en directe per a una població de 15.000 a 25.000 habitants”.
Per la seua banda, Ciutat Jardí exigeix que “tots els barris estiguin dotats de serveis com escoles bressol i centres de dia per a persones amb dependència”, mentre que Balàfia també veu “imprescindible” planificar la construcció d’una llar amb servei de menjador.
Proposen una “illa de la cultura” i més arbres
Aparcaments i equipaments a part, hi ha altres demandes de les associacions veïnals. La de Balàfia reclama plantar arbres a l’avinguda Alcalde Porqueres entre les places Europa i França, la rambla de Corregidor Escofet i habilitar el Parc del Noguerola entre l’Arnau de Vilanova i les avingudes de Marimunt i Pinyana. Per la seua banda, la de la Bordeta demana connectar el carrer Sícoris amb el de Palauet, habilitar un nou pont sobre el canal de Seròs o remodelar la plaça Sant Jordi. Finalment, la de Ciutat Jardí és la que ha tingut més propostes a nivell de ciutat, ja que proposa habilitar una “illa de la cultura” que abasti la biblioteca pública, el Museu de Lleida i els convents de Santa Clara i Santa Teresa “reformant els edificis vells per transformar-los en museus i, al centre, una zona verda amb escultures”. També advoca per replantejar la mobilitat entorn de la nova estació de busos i que “tota la rambla Ferran sigui un pàrquing soterrat, sense vehicles aparcats a la superfície”.