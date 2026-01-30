MOBILITAT
Tanquen durant tres hores la via del tren entre Tàrrega i Cervera per despreniments
Arran de la caiguda de roques d’un talús a la Segarra a prop dels raïls. Transport de viatgers en bus que se suma als ja existents en aquesta línia i la de la costa
La via del tren entre Tàrrega i Cervera (RL3 i RL4) va quedar ahir tancada durant més de tres hores per risc de despreniments. L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va prendre aquesta decisió després que maquinistes advertissin de la perillositat d’un tram a la Curullada que transcorre en trinxera, per sota del nivell de terra.
En un dels talussos podien veure’s a la tarda roques de gran mida caigudes a prop als raïls. El trànsit va quedar interromput almenys des de les 15.44 i un equip d’Adif va acudir a inspeccionar la zona. La circulació va quedar restablerta sobre les 19.00.
El tren que havia de partir de Cervera Lleida a les 15.44 va ser el primer afectat pel tall. Va quedar suspès i els viatgers d’aquest i els següents dos trens van recórrer per carretera el trajecte entre la capital de l’Urgell i la de la Segarra. Aquest transport alternatiu es va sumar al que funciona des de dilluns en aquesta mateixa línia entre Cervera i Manresa i als que van des de Vinaixa fins a Sant Vicenç de Calders i la Plana de Picamoixons a la línia de la costa (R13 i R14).
La circulació es va restablir quan un tren de l’RL3 procedent de Lleida havia arribat a l’estació de Tàrrega. Allà van fer baixar els passatgers per continuar el trajecte en bus i després els van comunicar que havien de tornar a pujar al tren per continuar el seu viatge. Van sortir cap a les 19.10 hores.
El tancament entre Tàrrega i Cervera per risc de despreniments va tenir lloc en un tram on el sindicat ferroviari Alferro havia advertit la setmana passada Renfe sobre “trams de vies en trinxera sense sanejar”. Es tracta d’una zona on incidències en la línia han obligat en el passat a reduir la velocitat dels trens. La d’ahir va arribar mentre Adif inspecciona una trentena de trams conflictius a la xarxa de Rodalies catalana, quatre dels quals a Lleida: tres estan a la línia de Manresa, entre Cervera i Manresa, i l’altre a la línia de la costa al seu pas per Vinaixa.