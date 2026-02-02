Natàlia Lloreta, nova cap del gabinet d'alcaldia de Fèlix Larrosa
Fins fa poc ha estat directora executiva de FiraTàrrega
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha signat el decret de nomenament de Natàlia Lloreta com a cap del Gabinet d’Alcaldia de la Paeria, càrrec que assumeix a partir d’aquest dimarts en substitució de Xavier Batalla. Lloreta ha estat fins ara directora executiva i membre del consell d’administració de FiraTàrrega, on ha dut a terme tasques de direcció estratègica, gerència i gestió d’equips. També és membre de la junta directiva de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas i de la Plataforma d’Arts de Carrer. Entre 2007 i 2011, Lloreta va ser regidora de Serveis Municipals i Comunicació de l’Ajuntament de Tàrrega per AIPN, una marca política local vinculada al PSC.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, ha cursat postgraus en creació i producció publicitària, vídeo digital i tecnopolítica. Al llarg de la seva trajectòria professional ha exercit tasques periodístiques i de gestió cultural. També va dirigir l’empresa Intersecció SCP, dedicada a la cultura i la comunicació, assumint, entre d’altres, la codirecció del Festival Embarrat de creació contemporània.