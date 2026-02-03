JUSTÍCIA
33 agressions a funcionaris en un sol any a la presó de Lleida
El sindicat CSIF denuncia que la xifra evidencia la “conflictivitat persistent”
L’any passat hi va haver 33 agressions a empleats del Centre Penitenciari Ponent, segons el sindicat CSIF, que afirma que aquesta xifra “evidencia una conflictivitat persistent”. D’aquests episodis n’hi va haver 32 de lleus i un de greu i són dos més que el 2024 però dotze menys que el 2023, quan es van assolir els 45 casos. El sindicat considera que les agressions “no poden ser interpretades com a fets menors, sinó com a indicadors clars de tensió estructural i risc potencial. La repetició d’aquest tipus d’incidents reflecteix en l’entorn un conflicte que forma part de la dinàmica quotidiana i posa de manifest que la prevenció actual no és suficient per reduir de forma efectiva la violència cap al personal”. Per mesos, hi va haver 14 casos al gener. La tensió va baixar en els següents amb dos casos al febrer, un dels quals el de caràcter greu, i cap al març.
A Catalunya, el 2025 es van registrar entre 677 i 699 agressions al personal, segons les dades oficials del departament de Justícia o els dels sindicats, respectivament, davant les 608 del 2024. Del total d’agressions registrades, n’hi va haver gairebé mig centenar de greus, un 40% menys que l’any anterior. El CSIF va denunciar els canvis en la manera de presentar i comptabilitzar les dades oficials, com l’eliminació de l’ítem de temptativa d’agressió, cosa que dificulta la comparació amb anys anteriors i “distorsiona la percepció real del problema”.
Reforma perquè siguin reconeguts com a agents de l’autoritat
■ El Parlament va aprovar la setmana passada la reforma perquè els funcionaris de presons tinguin la condició d’agents de l’autoritat, equiparant-los amb els Mossos d’Esquadra. Es tracta d’una proposició de llei del PSC que va rebre el vot favorable de Junts, PPC, Vox i Aliança Catalana. La iniciativa, tramitada pel procediment de lectura única, va nàixer arran de l’assassinat d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric en mans d’un intern. L’objectiu, segons el text, és “donar seguretat i protecció jurídica” a aquests treballadors.