Assemblea veïnal per tractar el projecte de les Josefines
Les associacions d’Instituts i Escorxador volen que “els barris opinin”. Recelen de les places per a persones sense llar
Les associacions de Templers-Escorxador i Instituts-Sant Ignasi celebraran dilluns vinent una assemblea al local social de Santa Maria de Gardeny per conèixer l’opinió dels seus veïns sobre el projecte per convertir l’antic convent de les Josefines en un centre cívic que, entre altres serveis, tindrà una trentena de places d’alberg per a dones i persones grans sense llar. Una reunió que ha convocat el representant d’aquests dos barris al Consell de Ciutat, Miquel Barniol, després d’acordar-ho amb les seues presidentes veïnals. “Volem donar veu als veïns, que opinin què els sembla aquest projecte i quins aspectes canviarien”, va dir Barniol, que va assenyalar que, si bé alguns dels usos previstos a l’antic convent són positius, d’altres generen dubtes. “Recuperar l’espai per si mateix és una bona idea, així com que hi hagi serveis per al barri com un centre de dia o una ludoteca; en canvi, el tema dels allotjaments ja no agrada tant i més tenint en compte la quantitat de pisos tutelats que tenim per la zona”, va afegir Barniol.
El projecte per recuperar les Josefines com un centre comunitari, que el govern municipal denomina hub cívic, és un dels pilars del nou model d’inclusió social de la Paeria, que està pressupostat en 13,9 milions d’euros i cofinançat per la Generalitat. Es tracta d’un complex de 2.546 metres quadrats format per dos edificis i un pati interior en el qual es volen habilitar espais de Participació Ciutadana, un centre de dia per a la tercera edat, així com 25-30 places per a dones i persones grans sense llar. Serà un equipament bessó al previst q l’antiga Escola Balàfia i que ha estat rebutjat per part dels seus veïns, que han organitzat fins a tres manifestacions en contra. Precisament, en el ple de divendres hi va haver tres mocions relatives al model d’inclusió, dos en contra de PP i Junts i una a favor d’un pla consensuat d’ERC. Les dos primeres es van rebutjar i la tercera es va aprovar gràcies als vots de PSC, ERC i Comú.