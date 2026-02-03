SANITAT
Fora de servei dos dels vuit boxs de l’UCI del Santa Maria per goteres
L’hospital tanca temporalment els llits “per motius de seguretat i qualitat”. Contracta obres per impermeabilitzar la coberta de forma definitiva
L’hospital Santa Maria s’ha vist obligat a tancar temporalment dos dels vuit boxs de la Unitat de Cures Intensives (UCI) a l’haver-hi diverses goteres procedents de la coberta a causa dels últims episodis de pluges intenses. Així ho va confirmar ahir l’empresa pública que el gestiona, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que va indicar que ha pres la mesura “per motius de seguretat i qualitat assistencial”.
Fonts del centre van explicar que, per resoldre aquesta incidència, s’han portat a terme diverses actuacions correctores puntuals “que han estat efectives en determinats moments”. Tot i així, van assenyalar que la intensitat i recurrència de les últimes pluges han provocat l’aparició de noves filtracions en diferents punts de la coberta, “fet que posa en evidència el deteriorament progressiu de l’actual sistema d’impermeabilització”, van afegir.
Davant d’aquesta situació, l’hospital ha contractat obres d’impermeabilització integral de tota la coberta de l’UCI, “amb l’objectiu de resoldre de forma definitiva les filtracions i garantir unes condicions òptimes de seguretat i confort”, va afirmar una portaveu. Aquesta actuació no es podrà portar a terme fins que acabi l’actual episodi de pluges.