SANITAT
Alfons Segarra deixa la gerència territorial de l’ICS 4 anys després
Hospitals i CAP redueixen a mínims la resistència bacteriana
Alfons Segarra deixarà al març la gerència de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida i de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que dirigeix l’hospital Santa Maria, el del Pallars i les dos residències públiques de Balàfia. Ocupa aquest càrrec des del març del 2022, quan va ser designat en substitució de Ramon Sentís, que portava dos anys i mig al capdavant de l’ICS. Segarra abans havia estat director mèdic de l’Arnau de Vilanova.
Durant el període que ha estat al capdavant de la sanitat pública de Lleida s’ha portat a terme l’execució del nou edifici de consultes externes de l’Arnau, estrenat el novembre passat, ha impulsat les obres del nou bloc quirúrgic d’aquest hospital, s’ha inaugurat el nou CAP de Mollerussa, s’ha ampliat el de la Bordeta i s’ha remodelat el CUAP de Prat de la Riba, entre altres actuacions.
D’altra banda, els hospitals públics i l’Atenció Primària de la regió sanitària de Lleida van mantenir el 2025 les xifres més baixes de microorganismes multiresistents de tota la sèrie disponible, des del 2008. Així ho constaten els informes anuals de l’Arnau, el Santa Maria i dels CAP, emesos pel Programa d’Optimització de l’Ús d’Antibiòtics del grup P-ILEHRDA. Mostren una tendència sostinguda de descens de la resistència bacteriana, especialment accentuada en els últims 5 anys i compartida de forma homogènia pels diferents nivells assistencials. Els hospitals presenten una reducció dràstica i la incidència se situa en mínims històrics.