ECONOMIA
Aliança entre Paeria de Lleida i el port de Tarragona per reforçar un eix logístic
La Paeria establirà aliances amb l’Autoritat Portuària de Tarragona per consolidar un eix logístic fort i competitiu entre tots dos territoris. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir el port tarragoní per conèixer els seus principals projectes, especialment en matèria d’intermodalitat ferroportuaria. En la trobada, en la qual també van participar representants de Cimalsa, es va constatar la importància del desenvolupament del futur polígon de Torreblanca, així com de la terminal ferroviària intermodal de mercaderies, tant per a l’economia de Lleida com per a la millora de la cadena logística del port de Tarragona.
Larrosa també va plantejar l’estratègia de desenvolupament industrial de la ciutat, el dinamisme del parc Agrobiotech i la nova ordenança d’impuls econòmic, amb l’objectiu de trobar vies de col·laboració també en aquests àmbits. “Lleida està teixint aliances amb agents que fan que els nostres projectes de desenvolupament econòmic siguin referents a escala regional europea”, va afirmar.
Santiago J. Castellà, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona i de Barcelona Catalunya Centre Logístic, va defensar que “Catalunya necessita una visió de la logística que fomenti l’eix que formem Tarragona i Lleida”.