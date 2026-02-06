Avinguda Tarradellas de Lleida: de velles cases als nous Camps Elisis passant per un campament de barracons
Al 1990 més d’un centenar de persones, la majoria d'ètnia gitana, es van instal·lar en cases insalubres i que no complien els mínims requisits d’habitabilitat
L’avinguda Tarradellas de Lleida tenia als anys 80 cases i magatzems al costat del riu que van ser expropiats per executar les obres de la canalització del riu Segre. Just en aquell moment, l’estiu del 1990 un vell edifici del carrer Gairoles (en ple centre històric) on residien famílies d’ètnia gitana va haver de ser desallotjat perquè amenaçava d’ensorrar-se.
Els afectats es van instal·lar llavors als immobles abandonats de Tarradellas i altres famílies gitanes que acampaven al costat del riu van acabar fent el mateix. D’aquesta forma, en pocs dies més d’un centenar de persones es van instal·lar en cases insalubres i que no complien els mínims requisits d’habitabilitat.
Al cap d’un temps, l’ajuntament va enderrocar els edificis, va habilitar al seu lloc un campament amb mòduls prefabricats i va iniciar un procés de trasllat progressiu de totes les famílies a pisos, que va quedar completat el 1999.
La imatge de tota aquesta zona de l’avinguda Tarradellas va canviar radicalment a partir de principis del 2006, quan l’ajuntament va començar les obres d’ampliació dels Camps Elisis cap al riu amb la demolició de la tanca que donava al costat del Palau de Vidre.
Després d’un any i mig d’obres, el parc va guanyar un nou espai amb un amfiteatre, un estany, fonts i jocs infantils, entre altres equipaments, la qual cosa el va connectar amb el de la canalització.