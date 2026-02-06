TRÀNSIT
Les càmeres dels semàfors amb ‘foto-roig’ a la ciutat de Lleida no multen a l’haver quedat obsoletes
La Paeria confirma que “no se’n pot fer una verificació periòdica” i preveu renovar-les enguany. Per contra, tres dels nou radars fixos funcionen de forma alterna cada dia “i estan sancionant”
Saltar-se un semàfor en roig està considerat com una infracció greu, sancionada amb 200 euros de multa i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir. Els foto-roig de Lleida van entrar en servei el març de l’any 2014, i en els seus primers anys de funcionament van arribar a treure una mitjana de gairebé 80 punts al dia. En canvi, les dades de la DGT constaten que en tot el 2022 a Lleida ciutat només es van retirar 868 punts per aquesta infracció i el 2023, 720.
D’altra banda, la Paeria va assegurar que els radars fixos de la ciutat funcionen amb normalitat i estan sancionant, sempre tenint en compte que poden patir alguna avaria puntual, “com qualsevol màquina”, va afirmar la portaveu. Va explicar que, des que van entrar en funcionament el 2014, cada dia funcionen tres dels 9 radars simultàniament i els ciutadans poden consultar quins són al web de l’ajuntament. Així mateix, la Guàrdia Urbana disposa d’un radar mòbil.
L’import de les multes i la pèrdua de punts del permís varia en funció de la gravetat de la infracció. Si se supera en fins a 20 quilòmetres per hora la velocitat permesa, la multa és de 100 euros. Entre 30 i 40 km/h més, 300 i la retirada de dos punts, i el càstig econòmic i la detracció de punts va pujant progressivament.
Les de vigilància de l’Eix Comercial no van funcionar entre 2016 i 2021
Gairebé totes les càmeres de videovigilància de l’Eix Comercial i del Centre Històric van estar sense funcionar entre 2016 i 2021 a causa de la falta de manteniment i de renovació de les avariades, que no es va portar a terme fins fa cinc anys, quan se’n van instal·lar 35 de noves. El 2024 ja n’hi havia un total de 63. Aquesta situació va ser motivada per un desacord entre la Paeria i la concessionària dels radars i els semàfors amb càmera, que va reclamar judicialment al consistori una compensació per les sancions no imposades entre els 55 i 65 quilòmetres per hora.El nombre de càmeres va en augment i el 2025 la Paeria va indicar que Lleida supera les 200 en funcionament i que “es treballa amb la previsió de superar les 300 el 2027”. Les últimes 10 es van instal·lar al Barri Antic.