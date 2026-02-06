RELIGIONS
Lleida estrena nou oratori musulmà a Cappont, amb aforament per a 200 persones
El nou centre de culte a Cappont de la comunitat islàmica Ibn Hazm obre les portes avui per primera vegada. Amb aforament de 200 persones, resoldrà la falta d’un espai cobert des del 2013
El nou oratori de la comunitat islàmica Ibn Hazm a l’avinguda Alacant, al barri de Cappont, obrirà les portes avui per primera vegada. Amb un aforament màxim de 200 persones, resoldrà la falta d’un espai cobert que els membres d’aquesta congregació patien des del 2013, quan van haver de deixar el Palau de Vidre. Des d’aleshores, han resat en un pavelló i en un cobert de la Fira. Ara, després de més d’un any d’obres, estrenen un ampli local amb una sala d’oracions i dos vestíbuls en el qual “els dies més forts no passarem del centenar de persones, i a l’estiu serà molt difícil arribar a 200”, va explicar ahir un portaveu, Mohamed Abouchi.
L’oratori, no obstant, no podrà acollir les pregàries multitudinàries de molts divendres i caps de setmana, sobretot durant la campanya de la fruita, quan es reuneixen més de 200 persones.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar aquesta setmana que la comunitat ha retirat la petició per construir una mesquita al polígon industrial del Camí dels Frares, un equipament que resoldria la necessitat de més aforament. Ibn Hazm ja va rebutjar presentar oferta a la licitació de la concessió de la finca, que va quedar deserta. La Paeria va proposar llavors una adjudicació directa, a petició dels musulmans, amb un cànon rebaixat fins als 50.000 euros per un període de 50 anys. Tanmateix, mai no va sotmetre l’expedient a votació davant la falta de suports entre els grups de l’oposició.
Relació amb els veïns
La vigília d’inaugurar l’oratori, Abouchi va celebrar que la relació amb els veïns de Cappont “és molt bona, han vingut a veure’l i tenen les portes obertes”. Així mateix, va assegurar que vetllaran per garantir “tranquil·litat” i evitar “xivarris” al barri. La presidenta de la junta veïnal, Veni Ros, es va mostrar “a favor de la convivència” i va explicar que la majoria dels membres d’Ibn Hazm “són veïns del barri, que mereixen tenir un espai digne”. Va assegurar que “vigilarem que hi hagi una bona convivència, com amb qualsevol altre establiment com els bars i discoteques, que sí que generen problemes però ningú no posa el crit al cel”. Així mateix, “no entenem que es convoquessin manifestacions en contra de l’obertura d’un oratori i que d’aquest racisme naixés una entitat que vol fer ombra a l’associació de veïns”, va afirmar.
Sala diàfana amb moqueta ignífuga i dos vestíbuls
L’oratori de l’avinguda Alacant compta amb una gran sala diàfana per a la pregària, amb el terra cobert amb una moqueta ignífuga, així com dos vestíbuls i una zona de lavabo i banys. Ocupa els espais d’un antic rentador de vehicles, la coberta del qual era d’amiant i va ser retirada per part d’Ibn Hazm. També van renovar canonades de l’edifici.