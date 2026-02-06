Un motorista ferit en una col·lisió amb un cotxe a Lleida ciutat
L'accident s'ha produït a l'avinguda de València i el ferit ha estat traslladat pel SEM a l'Arnau de Vilanova
El conductor d'una motocicleta ha resultat ferit aquest divendres al matí en un xoc amb turisme a l'avinguda de València de Lleida. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'home ha estat trasdallat a l'hospital Arnau de Vilanova amb ferides de gravetat menor. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident a les 07.30 hores.
D'altra banda, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar aquest dijous en un accident d’un camió que transportava porcs a Aransís, a Gavet de la Conca. A causa del sinistre, el camió va bolcar, però el camioner va resultar il·lès, segons els Bombers. L’avís es va rebre a les 12.18 hores i el camió bolcat no afectava la circulació al ser en un camí.