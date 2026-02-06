URBANISME
Sol·liciten un control més efectiu de les obres que afecten l’Horta
L’associació veïnal Horta Sud va reclamar ahir l’ajuda de l’oposició a la Paeria per a un control efectiu de les grans obres i infraestructures que afecten aquesta zona. Demana un control estricte de les llicències, seguiment tècnic sobre el terreny, constituir una comissió de control i establir un canal directe per comunicar incidències.
També sol·licita més seguretat i protecció dels camins rurals, així com dels serveis d’aigua i de reg.