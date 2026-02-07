SUCCESSOS
Agredeix un mosso fora de servei després de robar un paquet de tabac
Al carrer Alcalde Costa, al voltant de les 19.00 hores d'aquest divendres
Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir a la tarda un home com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a l’autoritat. Va passar al voltant de les 19.00 h al carrer Alcalde Costa quan un individu va robar un paquet de tabac a la distracció en una terrassa d’un bar.
Un agent dels Mossos que estava fora de servei va veure el furt i va interceptar el lladre i, malgrat que es va identificar com a policia, aquest li va donar una empenta. L’individu va acabar detingut.