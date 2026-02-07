SEGRE

SUCCESSOS

Agredeix un mosso fora de servei després de robar un paquet de tabac

Al carrer Alcalde Costa, al voltant de les 19.00 hores d'aquest divendres

Vista de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Lleida. - SEGRE

Vista de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Lleida. - SEGRE.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir a la tarda un home com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a l’autoritat. Va passar al voltant de les 19.00 h al carrer Alcalde Costa quan un individu va robar un paquet de tabac a la distracció en una terrassa d’un bar. 

Un agent dels Mossos que estava fora de servei va veure el furt i va interceptar el lladre i, malgrat que es va identificar com a policia, aquest li va donar una empenta. L’individu va acabar detingut.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking