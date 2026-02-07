EQUIPAMENTS
Atenció presencial al centre cívic de Balàfia per resoldre dubtes sobre el hub
Les tardes de dilluns, dimecres i dijous de febrer
La Paeria posa en marxa un servei d’atenció presencial al centre cívic de Balàfia per resoldre dubtes i recollir inquietuds sobre el projecte de hub cívic previst a l’antic col·legi Balàfia, que inclou un allotjament temporal per a persones sense llar que ha provocat el rebuig de part dels veïns.
L’atenció personalitzada serà els dilluns, dimecres i dijous d’aquest mes, de 17.00 a 19.30 hores, però es podria ampliar. Es pot concertar cita trucant al telèfon 683 517 830 o també es poden dirigir preguntes al correu balafiahub@paeria.cat.
A més, la regidoria d’Acció i Innovació Social ha creat un web sobre el hub en el qual es pot consultar i descarregar material sobre aquest projecte, com un fullet que s’embustiarà a tot el veïnat.
Paral·lelament a l’atenció ciutadana, l’ajuntament destaca que s’estan reunint amb entitats i agents socials del barri per compartir informació sobre el projecte. Detalla que ja hi ha hagut trobades amb l’associació de comerciants, la de veïns i les entitats vinculades al consell de barri. Subratlla que el hub vol convertir-se en un equipament de referència, concebut com un espai obert, flexible i al servei de la comunitat.