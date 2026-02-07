La Generalitat reconeix com a agents de l’autoritat els funcionaris de presons després d’anys de reivindicació sindical
El CSIF el va qualificar d’“avenç històric” que suposarà tenir “més seguretat i protecció jurídica”
“Tenen la condició d’agents de l’autoritat, als efectes legalment establerts, el personal funcionari i el personal directiu que exerceixen funcions de règim interior i de rehabilitació en centres penitenciaris i que depenen orgànicament del departament competent en matèria d’execució penitenciària”. Això aferma la llei que va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que atorga la condició d’agents de l’autoritat als funcionaris de presons després que el Parlamente ho aprovés la setmana passada i després d’anys reclamant-ho els sindicats.
El CSIF el va qualificar d’“avenç històric” que suposarà tenir “més seguretat i protecció jurídica”. Des d’UGT van afirmar que “incorpora elements com la presumpció de veracitat dels informes, la identificació professional i el principi d’indemnitat, que permet rescabalar lesions o danys materials soferts a l’exercici de les funcions.”
Precisament aquesta setmana va transcendir que l’any passat hi va haver 33 agressions a empleats del Centre Penitenciari Ponent, segons el sindicat CSIF, que va afirmar que aquesta xifra “evidencia una conflictivitat persistent” (veure SEGRE de dimarts). Són dos més que el 2024 però 12 menys que el 2023. El sindicat va considerar que les agressions “no poden ser interpretades com a fets menors, sinó com a indicadores clares de tensió estructural i risc potencial”.