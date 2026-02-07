ENSENYAMENT
Els sindicats educatius anuncien més vagues del 16 al 20 de març
Si no avancen les negociacions amb Educació, a qui demanen més salari i personal i menys ràtios i burocràcia. Dimecres vinent ja hi ha convocada una aturada
Els sindicats educatius van anunciar ahir una setmana de vagues entre el 16 i el 20 de març, després de la ja convocada per al dimecres vinent 11 de febrer, si no avancen les negociacions amb Educació. USTEC-STEs (IAC), Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT treballen en la concreció de les aturades, però descarten que siguin parcials. Critiquen el “menyspreu” del departament després d’anul·lar una reunió prevista per dijous passat i no haver plantejat cap resposta a les seues reclamacions, que són un increment salarial per fer front a una pèrdua de més del 20% de poder adquisitiu, la reducció de ràtios, la dotació de més personal, més recursos per a l’educació inclusiva i reduir la sobrecàrrega de treball i la burocràcia.
A les comarques de Lleida desenes de centres han organitzat accions de protesta prèvies a la vaga del dia 11. Aquell dia, a més, hi ha prevista una concentració a la plaça Espanya a les 7.45 hores, un esmorzar popular reivindicatiu a les 11.00 davant la delegació d’Educació i una manifestació que partirà a les 18.00 de Ricard Viñes.
Així mateix, a la Seu d’Urgell hi haurà un esmorzar-taller de pancartes a la plaça de les Monges de 10.00 a 11.00 i a les 18.00, una concentració a la plaça dels Oms, davant l’ajuntament.
A Tremp també hi ha convocat un taller de pancartes i un esmorzar reivindicatiu, així com una “cridòria” a les 12.00 davant dels serveis territorials d’Educació.
Sobre les mobilitzacions del març, els sindicats van incidir que estan “valorant opcions”, malgrat que van recalcar que seran aturades de “24 hores segur”. Ramiro Gil, de Professors de Secundària, va qualificar de “presa de pèl” la voluntat negociadora del Govern, després de no complir el “compromís” d’oferir una proposta per escrit sobre la seua petició d’increment salarial. Iolanda Segura, d’USTEC, va afegir com a reivindicacions retornar les hores “retallades” a ciències, filosofia i literatura. Esther Vila, de CCOO, va dir que “hem de sortir al carrer sí o sí”. Isarn Pardes, de CGT, creu que no tenir pressupostos no pot condicionar la negociació, i Lorena Martínez, d’UGT, va augurar una vaga “massiva” el dia 11.