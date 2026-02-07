MOBILITAT
L’Horta de Lleida espera des del novembre targetes de resident de zona blava
“No són maneres de fer les coses”, critiquen els líders veïnals
Les associacions de veïns de l’Horta van denunciar ahir que esperen des del novembre que la Paeria els concedeixi la targeta de residents per poder aparcar en zona blava a menor preu. “S’està retardant molt”, va lamentar el president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Francesc Montardit, que va detallar que “ens ho van anunciar al novembre de l’any passat, però actualment encara falta fer l’informe per part dels tècnics de mobilitat, després ha de passar per la comissió i posteriorment aprovar-se al ple; no són maneres de fer les coses”.
Aquesta va ser una de les principals queixes dels representants veïnals a la comissió especial de l’Horta de la Paeria, en la qual també van criticar la tardança en les reparacions de camins de terra i asfalt. “Ens han dit que estan pendents que acabin les pluges per iniciar-los, però tal com estan ara dificulten molt la circulació”, va dir Montardit, que va demanar que els veïns puguin disposar d’àrids reciclats per reparar camins privats.
Paral·lelament, els veïns van informar la Paeria de l’“allau d’inconvenients i molèsties”, així com de “múltiples incompliments de la normativa, tant en seguretat viària com d’execució de les mateixes obres”, dels treballs que està fent l’empresa Solaria per habilitar una línia elèctrica a les partides de Quatre Pilans, Grealó i la Femosa.
En aquest sentit, el Comú també va demanar explicacions al govern municipal de les tasques d’inspecció i control dels treballs. “La tasca d’inspecció i sanció no és eficaç”, va lamentar l’edil Laura Bergés.