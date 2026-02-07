UNIVERSITAT
Més de 2.000 alumnes de Batxillerat i FP visiten els campus de la UdL
Un total de 2.004 estudiants de Batxillerat i FP de 36 centres del Segrià, la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Urgell van visitar ahir els diferents campus de la Universitat de Lleida (UdL) en la jornada de portes obertes per al futur alumnat. Entre altres activitats, hi va haver sessions informatives sobre els graus que s’imparteixen, a la Politècnica Superior una xarrada amb antics alumnes i a Inefc, un tastet esportiu.