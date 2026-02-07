Prop de 90 joves de Lleida participen per primer cop al programa Mapadeball
Alumnat de dos instituts de la ciutat treballa una proposta de dansa contemporània que culminarà amb una mostra oberta al públic al Teatre de la Llotja
Prop de 90 alumnes d’ESO i Batxillerat de l’Institut Escola Magraners i de l’INS Samuel Gili i Gaya participen aquest curs en el programa Mapadeball, una iniciativa artística i educativa que apropa la dansa contemporània als centres de secundària. És la primera vegada que Lleida s’afegeix a aquest projecte, que enguany es desenvolupa en escoles d’onze municipis catalans.
El programa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, promou la creació contemporània com a eina educativa i fomenta valors com la participació, la inclusió i el treball cooperatiu. A Lleida, l’alumnat treballa la proposta escènica 'Altres mirades', de les coreògrafes Claudia Moreso i Noemí Ventura, amb l’acompanyament de l’artista lleidatana Sandra Macià i la implicació activa del professorat.
El procés combina treball a les aules i assajos al teatre, i culminarà amb una mostra oberta al públic el 16 d’abril, a les 20 h, al Teatre de la Llotja, amb accés lliure.
El Mapadeball forma part del II Pla d’Impuls de la Dansa 2023-2026 del Departament de Cultura, liderat pel Mercat de les Flors i Xarxa Transversal, amb la coordinació d’AGITART COOP.