CULTURA
Torna 'Descobrim Lleida', que ofereix visites mensuals al patrimoni cultural de la ciutat
Les places s'amplien i es mostraran nous espais
El projecte Descobrim Lleida encara la seua tercera edició que combina patrimoni, convivència i inclusió. La Regidoria d'Acció i Innovació Social ha ampliat les places, ara n'ofereix una cinquantena, i les sortides culturals.
Entre els mesos d'octubre i maig es podran visitar el Castell Templer de Gardeny, les Muralles medievals i la Domus romana (a l'Auditori Municipal Enric Granados), el Menjador social de la Fundació, la capella de Sant Jaume (Peu del Romeu), la Llotja, el Centre d’autonomia personal Sírius, l’exposició de la història del ferrocarril a Lleida, el Palau de la Paeria i el Vi de Pedra – Conjunt monumental de la Seu Vella.
Les sortides són mensuals i gratuïtes, i s'adrecen especialment a persones que poden trobar-se en situació de vulnerabilitat. El projecte va ser fruit de la petició de persones usuàries del Centre Sènior de Mariola per fer sortides culturals.