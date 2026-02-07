CERTÀMENS
Vehicles per a totes les butxaques: Lleida Ocasió arranca amb 637 d’exposats i a la venda
Amb preus que oscil·len entre els 6.000 i els 86.800 euros. Se celebra fins demà diumenge
L’edició número 20 del certamen Lleida Ocasió va arrancar ahir amb 637 vehicles utilitzats a la venda, entre turismes utilitaris, cotxes d’alta gamma, furgonetes i autocaravanes, tant de gasolina com de dièsel, híbrids, híbrids endollables i elèctrics. La mitjana aproximada de preus és d’uns 19.000 euros, encara que es poden trobar vehicles per a totes les butxaques. Per exemple, des d’un BMW Sèrie 5 de l’any 2005 amb 150.000 quilòmetres recorreguts per 6.000 euros a un Audi Q8 per 86.900. Entre els econòmics, els potencials compradors també van poder adquirir un Smart per 7.500 euros, un Opel Corsa per 8.500, un Dacia Sandero per 10.500 o un Seat Arona per 14.490. I entre els més cars, un BMW M2 per 85.000 euros, un Land-Rover Defender que costa 71.990 i un Mercedes GLE 350 híbrid endollable per 64.900.
La fira es prolonga fins demà diumenge i alguns expositors ofereixen descomptes als visitants de fins al 10% en determinats vehicles. Així mateix, el nombre inicial de vehicles exposats s’anirà incrementant a mesura que es vagin produint vendes. En aquest sentit, expositors consultats van afirmar que els visitants d’aquest saló acostumen a ser persones interessades a adquirir-ne algun i, per aquesta raó, es tanquen vendes ja aquests dies, a més d’iniciar contactes que acaben fructificant dies o fins i tot mesos després. En l’edició del 2025 es van vendre 130 vehicles, amb un volum de negoci superior als 2,5 milions, la qual cosa va suposar un increment de vendes de més de l’11% respecte a l’any anterior, segons l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció.
Aquest any Lleida Ocasió guanya 2.500 metres quadrats de superfície d’exposició respecte a l’anterior a l’incorporar el nou pavelló 5, que juntament amb el 3 i el 4 i l’espai exterior conforma una superfície de 12.100 metres quadrats.
Es pot visitar fins demà diumenge, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 i l’entrada és gratis.
Un 80% dels 33 expositors són de la capital, un 16% de la resta de la demarcació de Lleida i un 4%, de fora.El sector de l’automòbil usat va a l’alça ja que a la ciutat es van vendre l’any passat 6.441 vehicles d’ocasió, un 5,4% que en 2024, i 23.555 a tot Lleida.