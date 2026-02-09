Dos comerciants de Lleida sobre els nous usos de l'antiga estació de busos: "Hauria de reactivar el barri"
Els propietaris de 'La botigueta de la Carme' i 'Casa Terés', botigues al costat de l'espai, opinen sobre els seus usos després de l'enquesta de SEGRE
La nova estació de busos de Príncep de Viana s’estrenarà aquest mes de març, la qual cosa comportarà que el vell i desgavellat baixador del carrer Saracíbar posi fi a més de cinquanta anys d’activitat. L’ajuntament va iniciar fa mesos un procés participatiu per definir els futurs usos d’aquest equipament, però SEGRE ha donat veu als seus lectors i, mitjançant una enquesta a les xarxes socials, ha recopilat fins a 414 propostes per revitalitzar aquest cèntric edifici situat a escassos metres de l’Eix Comercial.
Amb aquesta enquesta a la mà, també hem volgut sortir al carrer a preguntar als comerços de la zona quin creuen que és el millor ús que es pot fer de l'espai. I les respostes tiren en la línia del que comentaven els lectors de SEGRE a l'enquesta.
La Glòria i la Carme, de 'La botigueta de la Carme', opinen que "hauria de tenir uns usos que reactivin el barri". Totes dues veuen com actualment la zona ha anat decaient, i creuen que "el baixador actualment fa por, el que haurien de fer és tapiar-lo tot perquè no sigui un niu de porqueria i decidir què fer-hi". Sobre què fer-hi a la zona, asseguren que "hi hauria d'haver una cosa que activi al barri i a l'Eix Comercial. Creiem que hauria de ser una zona polivalent amb un centre cívic, mercat o àrea poliesportiva".
El Josep Terés, de 'Casa Terés', també coincideix en el fet que "l'estació està força destrossada". Ell, en canvi, creu que "hi podria haver un pàrquing, el més útil seria quelcom públic que atregui a la gent, però tal com està la zona no sé si en vindria gaire". Terés insisteix que "la situació del barri i la zona és difícil" i creu que l'estat dels aparcaments d'aquells carrers no ajuden, així que un pàrquing podria ser una bona solució: "Tenim un carrer que només es fa servir per càrrega i descàrrega, taxis i aparcaments de pagament", conclou.