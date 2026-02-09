Els sindicats majoritaris desconvoquen la vaga de ferrocarril
Després d'arribar a un pacte al voltant de la petició de més personal i d'inversions en manteniment i seguretat que havien plantejat al ministre Óscar Puente
Els sindicats majoritaris (CCOO, UGT i el de maquinistes Semaf) han anunciat la desconvocatòria de la vaga activa des d’aquest dilluns a tot el sistema ferroviari després de la quarta reunió feta amb el Ministeri de Transports. La trobada, que ha durat unes quatre hores, s'ha citat poc després que arranqués una aturada general del servei que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d'alta velocitat i als serveis de Rodalies de Catalunya i Madrid. En sortir de la reunió, els sindicats han confirmat la intenció de suspendre la protesta després d'arribar a un pacte al voltant de la petició de més personal i d'inversions en manteniment i seguretat que havien plantejat al ministre Óscar Puente.
"Hem arribat a un acord de desconvocatòria que creiem que és històric per al ferrocarril", ha explicat el secretari general de Semaf, Diego Martín, en sortir de la trobada. Tal com ha ressaltat, el pacte inclou la millora de la inversió en infraestructures i seguretat, així com la contractació de més personal. "Parlem de molts milions", ha afegit, abans de destacar que l'acord és extens i que s'ha d'explicar bé a treballadors i ciutadania.
Tal com ha dit el representant sindical, ara s'iniciaran els tràmits per desconvocar la vaga a les empreses afectades per les aturades. "La firma de l'acord és la desconvocatòria de les aturades", ha concretat. A més, ha explicat que el govern espanyol –també el Ministeri d'Hisenda– ha aprovat l'increment de la inversió, que ha xifrat en "més del 50%" en manteniment ferroviari.
Durant la jornada de vaga d'aquest dilluns, una de les incidències destacades ha estat que l'Avant de les 07.05 hores –constava com a servei mínim–no ha sortit. "Aquest tren constava com a servei mínim, però ens han dit que el maquinista no s'ha presentat i que el tren no surt, així que anirem en cotxe", ha explicat a l'ACN Marina Bernal, que treballa de professora a la capital catalana. Els problemes s'han estès també a les Rodalies i Regionals, sobretot a les línies RL3 i RL4, on alguns trens no han circulat perquè els maquinistes no han pogut fer el temps de descans mínim establert. El tren de l'RL4 de les 8.42 hores ha sortit amb 50 minuts de retard.
Una usuària que tenia bitllet per un tren d'alta velocitat de Lleida a Barcelona a les 11.30 hores ha explicat a SEGRE que el seu viatge s'ha ajornat fins a les 13.30 hores. "Des d'atenció al client m'han dit que compri jo un altre bitllet per al tren de les 12.00 hores, si en queden, i que ells m'anulen el meu", ha dit. "Soc metgessa i no sé si arribaré a la feina", ha lamentat.
Una altra viatgera ha relatat que ha pogut arribar a la capital del Segrià des de Tàrrega a l'hora prevista, però no li asseguren que tingui tren a la tarda per tornar a casa: "si no hi ha tren buscarem alguna alternativa com el bus, no tenim una altra", afirma.