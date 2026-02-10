Acusat de tocaments a una dona diverses vegades durant cinc mesos
La Fiscalia sol·licita que se li imposi una condemna de tres anys i mig de presó i uns altres cinc de llibertat vigilada
L’Audiència de Lleida té previst jutjar dimecres 18 de febrer un home que està acusat de fer tocaments en diverses ocasions a una dona. Els fets haurien tingut lloc entre novembre del 2022 i març del 2023. La Fiscalia acusa l’home d’un delicte d’agressió sexual sense accés carnal i sol·licita que se li imposi una condemna de tres anys i mig de presó i uns altres cinc de llibertat vigilada. També demana que es dicti una ordre d’allunyament de 300 metres i de prohibició de comunicació amb la denunciant durant tres anys, que no pugui treballar amb menors durant cinc anys i que indemnitzi la dona amb 2.000 euros pels danys morals ocasionats. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 2 de Lleida.
Precisament, l’Audiència de Lleida té previst acollir aquesta setmana, dimecres i dijous, sengles judicis per delictes sexuals. Aquest dimecres es jutjarà un home que està acusat de violar, amenaçar i agredir la seua exparella. S’enfronta a 16 anys de presó. Pel que sembla, després d’haver- la amenaçat de matar-la, la va empènyer a sobre del llit i la va agredir sexualment. Dijous s’asseurà al banc un home acusat de fer tocaments a nenes que eren menors d’edat i germanes a Balaguer. El Ministeri Públic sol·licita una condemna de vuit anys de presó. Està acusat de dos delictes d’abusos sexuals.