Larrosa demana a la Generalitat que es recuperin les 4 freqüències d'Avant entre Lleida i Barcelona afegides pel caos ferroviari
L'alcalde de Lleida creu que "mantenir les freqüències de trens Avant entre Lleida, Tarragona i Barcelona és una oportunitat d’or per oferir nous serveis per a la ciutadania"
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha emès un comunicat demanant al Govern de la Generalitat que mantingui les 4 línies d'Avant entre Lleida i Barcelona que s'havien habilitat a causa del caos de les últimes setmanes a Rodalies. Segons el paer en cap, estaven pensats per mantenir-se de forma permanent un cop es reprengués la normalitat.
Els nous trajectes sortien de Lleida a les 7.25 i a les 16.25, i tornaven des de Barcelona a les 6 i a les 15.05. Els trens, en total, sumaven 581 places.
D'aquesta manera, Larrosa demana a la Generalitat que traslladi una nova proposta per reprendre aquest servei, i ha explicat que "mantenir les freqüències de trens Avant entre Lleida, Tarragona i Barcelona és una oportunitat d’or per oferir nous serveis per a la ciutadania i per guanyar en competitivitat econòmica i social". Per acabar, l'alcalde de Lleida ha "lamentat les dificultats que s'estan generant en la mobilitat ferroviària" i ha agraït "el compromís i el treball sense descans de la Generalitat i del Govern d'Espanya per gestionar les afectacions que s'han produït a Rodalies".