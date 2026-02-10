Li demanen tres anys per oferir droga a policies de paisà a Lleida
Un altre home s’enfronta a cinc anys per traficar amb cocaïna i heroïna al Barri Antic
La Fiscalia sol·licita una condemna de tres anys de presó per a un home que va ser detingut el gener de l’any 2023 per oferir droga a agents de paisà de la Guàrdia Urbana. Està previst que el judici se celebri el dijous 20 de febrer a l’Audiència de Lleida.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 20.15 hores del 26 de gener del 2023, quan l’acusat, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, va cridar l’atenció de dos homes en un carrer de Lleida i els va oferir vendre’ls substàncies estupefaents. Els va fer entrar en un portal i els va mostrar cocaïna i heroïna. Va ser llavors quan els dos homes es van identificar com a agents de la Guàrdia Urbana. Els policies van procedir a la seua detenció per un delicte contra la salut pública. Li van decomissar 0,6 grams d’heroïna i la mateixa quantitat de cocaïna i 48 euros en bitllets i moneda fraccionada. L’home ja havia estat condemnat per drogues el 2022. La Fiscalia sol·licita una condemna de tres anys de presó i una multa de 200 euros.
D’altra banda, l’Audiència de Lleida té previst jutjar aquell mateix dia un altre home per tràfic de drogues. L’individu va ser arrestat per la Policia Local la nit del 21 de juny del 2022 al Barri Antic.
Concretament, una patrulla va observar dos persones al carrer Veguer de Carcassona que estaven fent algun tipus de transacció. Els agents van comprovar que un d’ells estava venent una dosi de cocaïna a l’altre i, a l’escorcollar-lo, li van trobar 13 embolcalls més amb cocaïna i heroïna i 90 euros fraccionats. L’individu, veí de Mollerussa, va ser detingut per un delicte contra la salut pública. La Fiscalia sol·licita una pena de cinc anys de presó i una multa de 700 euros.