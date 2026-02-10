VEÏNS
Rebuig veïnal a l’allotjament per a persones sense llar a les Josefines del carrer Acadèmia: “Ja tenim prou violència i inseguretat”
En una reunió dels barris d’Institut-Sant Ignasi i Templers-Escorxador. Temen que generi inseguretat i consideren prioritaris altres equipaments
L’allotjament per a 25 persones sense llar al hub cívic que la Paeria de Lleida projecta a l’antic convent de les Josefines, al carrer Acadèmia, genera rebuig entre els veïns d’Instituts-Sant Ignasi i Templers-Escorxador. Així va quedar patent ahir en la reunió que va organitzar el consell de la zona que engloba aquests dos barris, a la qual van assistir al voltant de 120 persones.
El representant del consell, Miquel Barniol, va recordar que en el seu moment ja van proposar que l’equipament acollís una residència per a persones grans, un CAP, un centre de dia, un espai de lleure, un menjador sènior, una sala polivalent o un casal cívic i va remarcar que a la zona ja tenen seu moltes entitats socials i hi ha també pisos tutelats. El portaveu de l’entitat veïnal de Templers-Escorxador va apostar per un centre de dia i un espai per a dones víctimes de violència de gènere.
Un veí va manifestar que l’equipament comportarà “conflictes constants, degradació i inseguretat” i va afegir que hauria d’estar “fora del centre de la ciutat”. “Ja tenim prou violència i inseguretat, que busquin un altre emplaçament”, va assenyalar, opinió que va generar aplaudiments entre els assistents.
Un altre veí va apuntar que potser la solució seria “fer un sorteig entre tots els barris i al que li toqui, que aguanti”. Un altre veí més va parlar de la necessitat de disposar d’una llar de jubilats i va dir que “caldria arreglar primer els de casa i s’està arreglant primer els nouvinguts”.
El tinent d’alcalde responsable de l’àrea d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va destacar que preveuen rehabilitar l’edifici de les Josefines, “que està a punt de caure”, va dir que hi va haver un taller participatiu sobre els seus usos i va subratllar que l’espai residencial serà per a “persones en procés d’autonomia, no per a sensesostre”.
Per la seua part, el rector de la parròquia de Santa Maria de Gardeny i representant d’Arrels va apel·lar a la “solidaritat” i va considerar que “al barri hi cap tot”, cosa a la qual Barniol va respondre que “el nostre barri no pot fer més”.
Pel que fa al cap de l’oposició, Xavi Palau, va proposar paralitzar el projecte “perquè tothom opini”.