Restriccions de trànsit per l’asfaltatge de dos artèries principals de la ciutat de Lleida
Trams de Balmes i Rovira Roure i avui també es barrarà el pas a Torres de Sanui i Vallcalent
L’asfaltatge dels trams de Balmes i Rovira Roure afectats per la renovació de conduccions i voreres va començar aquest dilluns i va comportar talls de trànsit en diversos carrers limítrofs. Es va tancar el trànsit del carrer Aribau des de la plaça Social, la desviació a Rovira Roure per Alfred Perenya i els accessos a Pleyan de Porta i Bonaire. Avui també es barrarà el pas a Torres de Sanui i Vallcalent i, de 9.00 a 21.00, el pàrquing de Ricard Viñes.