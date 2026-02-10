MOBILITAT
Serveis mínims del 50 per cent per a la vaga de docents de d'aquest dimecres
Sindicats veuen “abusiva” i “vergonyosa” la resolució del Govern. Preveuen que l’aturada tindrà un seguiment de més del 50% i fins al 100% en alguns centres
Els sindicats educatius van criticar ahir durament els serveis mínims del 50% que la Generalitat ha imposat per a la vaga de demà, que preveuen que tingui un gran seguiment. Així ho van assegurar en una roda de premsa conjunta USTEC-STEs, CCOO, Professors de Secundària, Intersindical, CGT i UGT a la Seu Vella, en la qual van acusar al departament d’Educació d’“erosionar la confiança i la moral del col·lectiu docent”, per no atendre les seues exigències.
La representant d’USTEC-STEs i presidenta de la junta personal docent, Rosa Aguilà, va denunciar que s’ha arribat a aquesta situació per “la retallada de drets laborals al personal docent i el 25% del nostre sou, ja que des del 2009 fins al 2024 hem perdut l’equivalent a haver treballat dos anys gratis”. Va criticar la sobrecàrrega laboral, l’excés de burocràcia, les elevades ràtios i introduir “mecanismes de contractació propis de l’empresa privada”, a més d’“invisibilitzar el personal docent de suport”.
Va afegir que “el seguiment de la vaga pot ser perfectament del 50% i, en alguns centres, del 100%”. Per la seua part, Jordi Barrufet, secretari de Professors de Secundària, va criticar que “el departament ens ha menystingut constantment” i va recordar que, a més de la vaga de demà, hi ha una altra aturada prevista del dilluns 16 al divendres 20 de març. Carlos Vílchez, de la Intersindical, va recordar que el col·lectiu porta mesos de protestes, mentre que Emili Llorente, de CGT, va informar que demà a les 18.00 hores es tancaran a l’escola Minerva per preparar la vaga.
Rosa Montané, de CCOO, va dir que demà es concentraran a les 7.45 a la plaça Espanya, faran un dinar popular davant de la delegació del Govern i a les 12.30 hi haurà una manifestació que anirà des de de Ricard Viñes fins a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. “Si continuen sense oferir unes negociacions dignes, continuarem amb les accions que siguin convenients”, va afegir. Sobre els serveis mínims, Josep Maria Ibáñez, d’UGT, va qualificar d’“autèntica vergonya” la quota del 50%. “S’ataca la capacitat de mobilització dels treballadors, demanem que es respecti el dret a la vaga sense trampes”, va concloure.