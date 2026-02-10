Suprimits els quatre Avant gratis diaris entre Lleida i Barcelona
Renfe els va habilitar el 26 de gener per fer front a la crisi ferroviària
Els quatre trens Avant gratuïts entre Lleida i Barcelona que Renfe va habilitar diàriament a partir del 26 de gener per fer front a la crisi ferroviària van deixar de circular aquest dilluns. Encara que ja no s’ha de fer transbord amb autobús a l’estació de Vinaixa, les limitacions temporals de velocitat a les vies causen que els trajectes s’allarguin de forma notable, en alguns casos fins a dos hores, segons va constatar el responsable de Mobilitat de CCOO a Catalunya, Alberto Puivecino.
Va valorar que Adif i l’administració “es van precipitar” restablint la circulació de trens a les línies R13 i R14 perquè “hi ha un nombre enorme de limitacions temporals de velocitat i aquests últims dies hem vist com els trens arribaven amb més de dos hores de retard en els dos sentits”, va assegurar.
Per tant, el sindicat va instar Territori que mantingui els dos Avant gratis fins que no es recuperi la normalitat. A més, a la línia de Manresa s’ha de continuar fent transbord per carretera entre Cervera i Terrassa.
Puivecino va explicar que els maquinistes poden conduir un màxim de nou hores i mitja diàries si porten a terme un descans de 45 minuts, la qual cosa impedeix complir amb molts dels horaris programats per les limitacions de velocitat. Des que Renfe els va posar en marxa, els Avant gratis han registrat més de 10.400 reserves, una mitjana superior a les 700 cada dia.