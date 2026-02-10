SEGRE

Un error en el sistema informàtic deixa tots els busos de Lleida sense poder cobrar en hora punta

Aquesta fallada ha ocorregut des de les 7:30 del matí fins a les 9:45 hores, fet que l'afectació s'ha produït en plena hora punta.

Un error en el sistema informàtic deixa tots els busos de Lleida sense poder cobrar en hora punta
SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Si el caos de Rodalies i Renfe no fos suficient, avui a Lleida s'hi ha sumat, en plena hora punta, la fallada dels sistemes informàtics que regulen torns i control de viatgers dels autobusos urbans, així com el cobrament de tiquets i passi de targetes, de manera que no podien expedir bitllets. L'error ha sigut del sistema Mybus i ha afectat a diverses poblacions de l'estat.

Aquesta fallada ha ocorregut des de les 7:30 del matí fins a les 9:45 hores, fet que l'afectació s'ha produït en plena hora punta. 

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking