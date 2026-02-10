Un error en el sistema informàtic deixa tots els busos de Lleida sense poder cobrar en hora punta
Aquesta fallada ha ocorregut des de les 7:30 del matí fins a les 9:45 hores, fet que l'afectació s'ha produït en plena hora punta.
Si el caos de Rodalies i Renfe no fos suficient, avui a Lleida s'hi ha sumat, en plena hora punta, la fallada dels sistemes informàtics que regulen torns i control de viatgers dels autobusos urbans, així com el cobrament de tiquets i passi de targetes, de manera que no podien expedir bitllets. L'error ha sigut del sistema Mybus i ha afectat a diverses poblacions de l'estat.
