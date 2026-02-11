ENSENYAMENT
“No és un conflicte sectorial, afecta la qualitat de l’educació”
Les Associacions Federades de Famílies de Catalunya comprenen les mobilitzacions. Exigeixen una aposta clara per la pública
Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) comprenen els motius de les mobilitzacions que ha convocat el professorat per exigir millores laborals perquè creuen que repercuteixen directament en l’atenció a l’alumnat. L’aFFaC destaca que “els docents convoquen una vaga per exigir una condicions laborals dignes” i assegura que “les famílies no ho viuen com un conflicte sectorial, sinó com un problema que afecta directament la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles”.
En aquest sentit, detalla que “cada dia veiem com l’infrafinançament crònic, la falta de personal i la mala planificació tensen les escoles i instituts públics”, i afegeix que, mentrestant, “l’administració continua destinant recursos a mantenir i ampliar concerts educatius innecessaris”.
“Aquesta priorització de la concertada es fa a costa de la pública i debilita el sistema que hauria de garantir la igualtat d’oportunitats. Els recursos públics han d’anar a enfortir la xarxa pública, no desviar-se cap a places privades o concertades”, subratlla.
Per tot plegat, les famílies consideren que “és necessària una aposta clara i urgent per no tancar línies públiques, reduir ràtios, augmentar i diversificar els professionals de l’educació, garantir la gratuïtat del sistema, millorar condicions laborals i dotar els centres dels mitjans humans i materials que necessiten”.
De fet, recentment l’assemblea general de l’aFFaC va reclamar una planificació de l’oferta educativa basada en criteris d’equitat i sostenibilitat, que eviti duplicar places concertades finançades amb diners públics als llocs on la pública pot assumir la demanda. Així mateix, va exigir que la renovació dels concerts prevista per al pròxim curs suposi “un canvi de model, posi fi a les renovacions automàtiques i interessades i prioritzi clarament l’educació pública”.
Inversió estancada
L’entitat ha posat de manifest en reiterades ocasions que, malgrat els compromisos polítics, la inversió en educació a Catalunya està estancada i el pressupost per a aquest àmbit “continua lluny del 6% del PIB que estableix la llei d’Educació de Catalunya (LEC), objectiu que s’hauria d’haver aconseguit l’any 2017”.