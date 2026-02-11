Demanen 16 anys de presó a l'acusat de violar, agredir i amenaçar a la seua exparella a Lleida el 2023
L'home ho nega tot i la dona diu que "li perdona tot" perquè anava begut i no vol que entri a la presó
L'Audiència de Lleida ha celebrat aquest dimecres el judici contra un home acusat de violació, agressions físiques i amenaces de mort contra la seva exparella durant els fets ocorreguts el juliol del 2023. La Fiscalia ha sol·licitat una condemna de 16 anys de presó per aquests delictes, mentre que la defensa demana l'absolució total del processat.
Durant la vista oral, la dona ha declarat que l'acusat la va amenaçar de mort davant els seus dos fills i, posteriorment, la va forçar a mantenir relacions sexuals al bar que regentaven conjuntament. Malgrat els greus fets denunciats, la víctima ha manifestat que "el perdono per tot perquè anava begut i estava descontrolat. No vull que vagi a la presó i només vull que es mantingui allunyat com fins ara i pugui viure tranquil·la".
Per la seva banda, el processat ha negat categòricament les acusacions i ha afirmat que les relacions sexuals van ser consentides en tot moment. A més, ha presentat una versió completament oposada dels fets, assegurant que "era ella qui m'aixecava la mà, bevia sovint i m'agredia cada dia".
La Fiscalia manté la sol·licitud de 16 anys de presó per delictes de violència de gènere, agressió sexual i amenaces greus. La defensa, en canvi, argumenta la inexistència dels fets delictius i reclama l'absolució completa del seu client. Ara caldrà esperar la sentència que dicti el tribunal després d'avaluar totes les proves presentades durant el judici.