Educació situa el seguiment de la vaga en l’11,9% però centres lleidatans comuniquen una aturada majoritària
Protesta unitària avui de mestres, professors i personal de totes les etapes educatives
Les protestes dels docents i del personal laboral han començat aquest dia de vaga als carrers de Lleida. Així, manifestants tallen des de les 8 del matí punts com la plaça Espanya, el pont Universitat i la rotonda del Mestre a l'Ll-11. A les 12.30 hores hi ha prevista una manifestació des de la plaça Ricard Viñes i abans, cap a les 11.00 hores, docents i personal laboral es concentren davant de la delegació d'Educació a Lleida.
Educació situa el seguiment de la vaga en l’11,9%
El Departament d’Educació ha comunicat que el seguiment de la vaga és de l’11,9%. Són dades de dos quarts de deu del matí de només el 12,86% dels centres educatius, que són els que han fet la comunicació corresponent. La següent actualitzarà es farà al voltant de les 12. Els docents han tallat diverses carreteres a primera hora i es preparen per participar en manifestacions aquest migdia, les més importants a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa. A més, diversos centres educatius han tingut alguns problemes per obrir perquè s’havien bloquejat les portes d’accés.
Aturada destacada en centres de Lleida ciutat
A Lleida ciutat, segons dades recollides per SEGRE, l'aturada se situa entre el 45% i el 80%, amb incidència, fins i tot, en alguns centres concertats. Així, a l'escola Frederic Godàs fan vaga el 50% dels docents; a l'escola Enric Farreny, el 80%; a l'escola Magí Morera, més del 70%, a l'escola Minerva només fan serveis mínims, amb sis mestres del 44 treballant i l'assistència de 44 alumnes dels 341; a l'institut escola Torre Queralt també fan només serveis mínims; a l'institut Màrius Torres fa vaga fins el 70% dels professors i no hi ha assistit a classe el 80% de l'alumnat; al Maria Rúbies secunden l'aturada la meitat dels docents; al Manuel de Montsuart, el 80%; al Gili Gaya, el 45% i al Guindàvols el 60% del professorat d'ESO. En centres concertats, el Maristes Montserrat ha registrat força incidència de la vaga i també secunden l'aturada, tot i que de forma minoritària, docents del FEDAC.
A Cervera, la majoria de docents secunda l'aturada
A Cervera no hi ha hagut cap acció conjunta de protesta al matí i els docents cerverins s'han posat d'acord per anar a la manifestació del migdia a Lleida. Segons dades recollides per SEGRE, a l'escola Jaume Balmes de Cervera fan vaga més d'un 70% del claustre i només han cobert serveis mínims. A l'escola Mossèn J. Arques també s'han cobert serveis mínims de manera forçada, mentre que a l'escola Les Savines també han secundat la vaga la majoria de mestres, amb serveis mínims. A més, hi ha assistit poc alumnat. Pel que fa a secundària, a l'institut La Segarra s'han adherit a l'aturada més de 70 professors, dels 90 que conformen el claustre. Es cobreixen serveis mínims per als pocs alumnes que hi han assistit. A l'institut Antoni Tarroja fan vaga la meitat dels docents.
El tall a la rotonda de l'Ll-11 amb els carrers Estudi General i Miquel Batllori / Amado Forrolla
Vaga a Tàrrega
Mestres i professors de Tàrrega tallen diversos carrers de la ciutat. A les 10:30 aniran a la plaça Major de la capital de l'Urgell, on llegiran un manifest.
Concentració a la Seu d'Urgell
Els docents catalans i el personal laboral estan cridats a una vaga unitària avui per reclamar millores salarials i laborals. “Demanem abaixar les ràtios, més suport i docents a les aules, així com equiparar el nostre sou amb el de la resta del professorat de l’Estat, fa molts anys que perdem cada vegada més poder adquisitiu”, va destacar el cap d’estudis del col·legi Magí Morera de la capital, Ivan Mayora. Va afegir que “denunciem la inacció del departament d’Educació amb totes les nostres reivindicacions, fa molts anys que venim queixant-nos del mateix”.
Educació confia que la proposta que plantejarà als sindicats suposi un "punt d'inflexió"
El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Giménez, ha confiat que la proposta que es plantejarà als sindicats el 19 de febrer suposi un "punt d'inflexió" per arribar a un acord. Aquesta proposta, que Educació preveu presentar en la reunió de la Mesa Sectorial prevista per al 19 de febrer, inclou un increment del complement específic, tot i que no ha concretat de quant. Giménez ha reconegut que aquesta pujada no permetrà resoldre una situació que "no s'ha tocat en 20 anys", però ha defensat que sí que suposa un primer pas. A més, ha afirmat que la conselleria està determinada a continuar reforçant la inclusiva, però ha insistit que per poder portar tot això endavant fa falta que s'aprovin els pressupostos.