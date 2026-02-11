ENSENYAMENT
Els docents diuen “prou”
Vaga unitària avui de mestres, professors i personal de totes les etapes educatives. Reclamen millors sous i ràtios, desburocratitzar la seua feina i més personal per a l’educació inclusiva
Docents i personal educatiu estan cridats a una vaga unitària avui per un millor sou, menys alumnes per aula i més personal per atendre la “creixent diversitat”. S’han fixat serveis mínims d’un docent per a cada tres aules en l’educació obligatòria, i Educació anuncia una proposta de millora salarial per evitar futures aturades.
Els docents catalans i el personal laboral estan cridats a una vaga unitària avui per reclamar millores salarials i laborals. “Demanem abaixar les ràtios, més suport i docents a les aules, així com equiparar el nostre sou amb el de la resta del professorat de l’Estat, fa molts anys que perdem cada vegada més poder adquisitiu”, va destacar el cap d’estudis del col·legi Magí Morera de la capital, Ivan Mayora. Va afegir que “denunciem la inacció del departament d’Educació amb totes les nostres reivindicacions, fa molts anys que venim queixant-nos del mateix”.
Així mateix, Mayora va considerar que els serveis mínims fixats són adequats perquè “els alumnes han d’estar atesos, i hem de garantir-ho en les millors condicions possibles”. Aquests són del 33% en llars d’infants, un docent per a cada tres aules a Infantil, Primària i Secundària, i del 50% per a l’educació especial i els serveis de menjador, acollida, extraescolars i d’atenció a l’alumnat amb necessitats especials. La Paeria va garantir el seu compliment a Lleida.
Des de l’escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge, la mestra d’educació primària Roser Reñé va lamentar que “una part de l’alumnat necessita una atenció molt intensiva i no tenim prou suports, la qual cosa fa que altres alumnes quedin desatesos”. Lourdes Arbós, mestra de suport per a la inclusiva (SIEI), va destacar que “existeix una gran càrrega burocràtica: plans de suport individualitzat, informes d’avaluació i altres documents que els mestres actualitzem constantment”, que “suposa hores i hores de treball que no queden cobertes dins de l’horari escolar”. Assegura que “aquesta feina és necessaria i volem fer-la bé, però demanem que es reconegui”.
Els professors d’instituts també estan cridats a l’aturada. Fidel Florensa, Anna Castro i Arnau Raluy, del Joan Solà de Torrefarrera, coincideixen en la necessitat de tenir més personal, reduir la burocràcia i millorar sous i ràtios.
Dolors Seuma va assenyalar que “passem alumnes d’etapa encara que no hagin assolit els mínims, especialment en llengües”. Àngel Guillem va parlar d’una “pressió contínua perquè ningú no repeteixi curs” i va dir que “ens trobem sols davant de situacions complexes a l’aula, sense suport institucional i, en moltes ocasions, tampoc familiar”. Susanna Amorós va explicar que “el treball cada dia és més difícil per la gran diversitat de l’alumnat, no puc gestionar-lo”.