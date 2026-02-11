BARRIS
La Paeria de Lleida promou la venda de parcel·les a Torre Salses per prop de 60.000 euros i ERC, contra Promenade
L'ajuntament va celebrar aquest dimarts reunions amb els veïns de la Bordeta i els Mangraners
La Paeria de Lleida va celebrar aquest dimarts reunions amb els veïns de la Bordeta i els Mangraners per informar-los de la venda de setze parcel·les a la zona de Torre Salses destinades a habitatges unifamiliars. Uns terrenys que són de titularitat municipal i que estan repartits entre els carrers Josep Betriu i Josep Maria Minguella. El preu s’acosta als 60.000 euros, IVA inclòs, i es podran presentar ofertes fins al 2 de març. Des de l’ajuntament van assenyalar que, de moment, no preveuen fer més sessions informatives.
D’altra banda, el grup municipal d’ERC portarà al ple d’aquest mes una moció per rebutjar el projecte d’implantar un centre comercial a la zona de Torre Salses, batejat com a Promenade, i per mostrar el seu suport al comerç local.
Considera que el projecte, les obres del qual començaran el dia 26, “no crea activitat nova, la desplaça i ho fa en detriment del centre, dels barris i del teixit comercial que dona vida a Lleida”.
Així mateix, ERC va posar èmfasi en l’“oportunitat estratègica” de tirar endavant el pla de l’estació en comptes de Torre Salses, que està aprovat des del 2023 i consisteix a implantar una àrea comercial al costat de la terminal de trens i la d’autobusos “per revitalitzar el centre i el seu comerç”.