HABITATGE
L’esforç econòmic per pagar el lloguer a la ciutat de Lleida s’atansa al doble del d’una hipoteca
L’arrendament mitjà a la ciutat s’emporta el 22% dels ingressos i el crèdit per la compra, un 13%, el valor més baix de les capitals de província. No obstant, ambdós estan en la banda baixa estatal
Fa anys que la bretxa entre els preus dels lloguers i les quotes hipotecàries s’eixampla a Lleida ciutat i, actualment, les famílies destinen prop del doble dels seus ingressos a pagar els primers que les segones. Així ho recull un estudi del portal Idealista –que avalen fonts del sector immobiliari–, que indica que actualment els inquilins destinen el 22% dels seus ingressos per pagar un arrendament, mentre que els que han comprat pis necessiten el 13%, el percentatge més baix de totes les capitals de l’Estat juntament amb Melilla i Jaén. Quant als lloguers, Lleida és sisena per la cua empatada amb Lugo, Osca, Toledo, Sòria, Ourense, Conca i Terol.
Malgrat que la diferència entre arrendament i hipoteca és de 9 punts, Lleida és “l’excepció ” si es compara amb la resta de capitals catalanes, que tenen percentatges més elevats en les dos categories.
Catalunya i Palma
La que més s’hi atansa és Tarragona, on les famílies destinen el 24% dels ingressos al lloguer i el 15% a la hipoteca. A Girona és el 16% i el 19%, mentre que a Barcelona és el 46% i el 30%, respectivament. Precisament, la capital catalana lidera el rànquing d’esforç econòmic per al lloguer, mentre que per al pagament de la hipoteca la més cara és Palma de Mallorca, on les famílies hi destinen el 46% dels seus ingressos.
“Aquesta diferència entre el lloguer i la hipoteca es deu a la poca oferta d’arrendament que hi ha i l’alta demanda”, assenyala el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Inmobiliària de Lleida (API), Josep Maria Esteve. No obstant, remarca que, “malgrat aquesta diferència, Lleida té uns preus relativament econòmics, cosa que comporta que l’esforç econòmic tant per a hipoteca com a lloguer sigui més assequible que la resta de capitals”.
L’arrendament a la ciutat de Lleida, el més rendible de l’Estat
Lleida és la capital de l’Estat on resulta més rendible comprar un habitatge per posar-lo al mercat del lloguer. Segons dades d’Idealista, un arrendament a la ciutat generava un rèdit anual mitjà del 7,5% a finals del 2025, mentre que la mitjana estatal era del 6,7%. D’aquesta manera, Lleida està a dalt de tot del rànquing seguida de Múrcia i Huelva. No obstant, el rèdit ha caigut de forma significativa els últims anys, ja que el 2020 era del 8,7%. Part d’aquesta caiguda es deu a les restriccions en els preus dels lloguers al ser zona tensionada, una qualificació que a Lleida tenen, a banda de les capitals de comarca, Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Artesa de Segre, Ponts, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Linyola i Guissona. Des del sector immobiliari assenyalen que les limitacions de preus i “les incerteses” que genera la llei d’Habitatge català han comportat una reducció de l’oferta.