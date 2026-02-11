INVESTIGACIÓ
Tres detinguts per robar 54 bateries del canal d’Aragó i Catalunya
Van afectar tretze comunitats de regants
La Guàrdia Civil ha detingut les últimes setmanes a tres persones acusades de robar 54 bateries de diverses casetes de reg del canal d’Aragó i Catalunya situades a Alfarràs i Fraga. Els lladres aprofitaven les hores amb poca circulació de vehicles i persones per forçar l’accés a aquestes instal·lacions, que contenen sistemes d’automatismes i de gestió del subministrament d’aigua. Els afectats van denunciar danys materials per un valor d’uns 43.800 euros, a banda de diversos perjudicis indirectes ocasionats pels robatoris, com el desproveïment d’aigua de tretze comunitats que reguen una superfície agrícola de 13.164 hectàrees.
Els representants i treballadors de la comunitat de regants van denunciar a la Guàrdia Civil la intrusió a 29 casetes de reg que subministren aigua a 13 comunitats de regants i el robatori de 54 bateries. A més, van comunicar que aquests fets els havien obligat a augmentar la vigilància i a implementar sistemes de seguretat. Segons els denunciants, la sostracció de les bateries també va provocar desajustos en el subministrament d’aigua. Gràcies a la col·laboració ciutadana i dels guardes rurals es van identificar tres veïns del Segrià com a presumptes autors dels fets. L’institut armat els acusa de nou delictes continuats de robatori amb força en les coses.
Els arrestos es van produir entre desembre i gener. La Guàrdia Civil va entregar les diligències al jutjat de Lleida. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. El 2023, ja van detenir dos individus a Lleida com a presumptes autors de 22 robatoris en casetes de reg al canal. Van ocasionar uns danys valorats en més de 30.000 euros.